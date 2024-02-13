В мультфильмах по Honkai: Star Rail показали приключения Часика

Компания HoYoverse опубликовала сразу три коротких мультфильма про Часика, маскота Пенаконии из Honkai: Star Rail. Это немые мультфильмы с буффонадой, напоминающие классических «Тома и Джерри».

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Часик постоянно подвергается атакам злого крокодила, которого называют босс Камень, но неизменно дает ему отпор.

В каждом из мультфильмов можно увидеть и некоторых ключевых персонажей Honkai: Star Rail или отсылки на них. Сам босс Камень, вероятно, является внутриигровой пародией на КММ, бывших хозяев Пенаконии.

Версия 2.0 Honkai: Star Rail вышла 6 февраля и ввела в игру планету развлечений Пенаконию, а вместе с ней — самый захватывающий и закрученный сюжет.