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Расписание выхода детективного сериала «Внутри убийцы»

Уже 22 февраля состоится премьера «Внутри убийцы» — российского детективного сериала, основанного на мировом бестселлере Майка Омера.

Расписание выхода детективного сериала «Внутри убийцы»
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Шоу расскажет о сотруднике следственного комитета Тимофее Волохе и профайлере Зое Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Его кейс выделяется тем, что каждое место преступления душитель превращает в некий ритуальный арт-объект. Девушка понимает, что его работы очень похожи на «творения» ещё одного злоумышленника, исчезнувшего много лет назад.

В первый сезон сериала войдёт пять эпизодов по 50 минут — они будут выходить на «Кинопоиске» по четвергам. Финал состоится 21 марта.

Расписание выхода сериала «Внутри убийцы»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 22 февраля 2-я серия 29 февраля 3-я серия 7 марта 4-я серия 14 марта 5-я серия 21 марта

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