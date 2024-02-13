Что посмотреть в День святого Валентина: небанальные фильмы о любви

В современных реалиях не составит труда подобрать фильм под настроение и конкретный повод, какими бы они не были. На новогодние праздники, например, по телевидению традиционно показывают "Иронию судьбы, или С легким паром!" и "Реальную любовь", на 8 Марта – "Служебный роман" и "Красотку".

© Кадр из фильма "Он и Она"

На грядущий День святого Валентина, в свою очередь, велики шансы нарваться на "Дневник памяти", "Привидение" или "Грязные танцы". Эти кинокартины, бесспорно, являются культовыми, и смотреть их одно удовольствие. И все же иногда хочется увидеть что-то новое, подпитаться новыми впечатлениями и эмоциями.

Если такое желание появилось в преддверии 14 февраля, то самое время насладиться небанальными фильмами о любви, которая бывает разной и далеко не всегда развивается по одному счастливому сценарию.

“Рамблер” расскажет, что посмотреть вместе со второй половинкой на День святого Валентина, чтобы не заскучать.

"Короче говоря"

Кадр из фильма "Короче говоря"

Год: 2020

Страна: Австралия

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

Романтическая комедия с элементами фэнтези о скоротечности жизни и обесценивании времени.

На следующий день после свадьбы Тедди просыпается в ближайшем будущем, моментом перескочив 365 дней. Попадание во временную ловушку представляется новоиспеченному мужу испытанием, однако вскоре он поймет, что на самом деле это подарок на свадьбу. Главному герою предстоит взглянуть на свою жизнь и отношения с любимой по-новому и осознать, как легко потерять то, что мы имеем.

"Он и Она"

"Он и Она" Кадр из фильма

Год: 2016

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4

Мелодрама, которую действительно полезно посмотреть со своим партнером. Лауреат кинопремии "Хрустальный глобус" в номинации "лучший фильм".

В центре сюжета начинающий писатель Виктор и магистр в области классической литературы Сара. Казалось бы, что может быть прекраснее, чем молодость, свобода и общие интересы, а именно – художественная литература и писательство? Несмотря на многообещающие исходные, вскоре становится ясно, что отношения – это не сплошная безмятежность и взаимопонимание. Доказательством этому послужат 45 лет из жизни одной пары.

"Другая сторона полуночи"

Кадр из фильма "Другая сторона полуночи"

Год: 1977

Страна: США

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

Экранизация одноименного культового романа Сидни Шелдона, главные роли в которой исполнили Мари-Франс Пизье Джон Бек и Сьюзен Сарандон. Это не классический ромком, а напряженная драма с нотками триллера о силе любви и мести.