Съемки байопика про Брюса Ли от режиссера «Жизнь Пи» начнутся в апреле

В апреле стартует съёмочный процесс биографического фильма о легендарном актёре и популяризаторе боевых искусств Брюсе Ли. Об этом пишет World of Reel.

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Байопик расскажет о переезде легенды кунг-фу из Гонконга в США, уроках боевых искусств и съёмках в фильмах. Режиссёром выступит обладатель трёх «Оскаров» Энг Ли («Халк», «Горбатая гора», «Жизнь Пи»).

По информации источника, роль Брюса Ли исполнит сын постановщика — Мэйсон Ли, который известен по второстепенным ролям в фильмах «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча».