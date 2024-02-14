Александр Петров пришел на премьеру фильма «Лед 3» с женой

Супруги посетили премьеру финальной части фильма "Лед" , которая состоялась 13 февраля в московском кинотеатре "Октябрь". Александр Петров выбрал для мероприятия черную футболку, широкие брюки в тон и состаренную темно-коричневую куртку. Виктория Антонова вышла на публику в черной футболке, леопардовой юбке и высоких сапогах. Возлюбленная актера дополнила образ серебристым украшением с цветком. Она сделала нюдовый макияж и собрала часть волос в хвост.

По сюжету "Льда 3" девочка Надя выросла и стала фигуристкой, теперь ее мечта — "Кубок льда", который когда-то хотела заполучить ее мать. Отец девочки, которого играет Петров, против спортивной карьеры дочери, поэтому всячески ограждает девочку от трудностей. Однако на тайной тренировке Надя встречает хоккеиста и влюбляется в него. В фильме сыграли Александр Петров, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин и другие. Режиссером стал Юрий Хмельницкий.