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Александр Петров пришел на премьеру фильма «Лед 3» с женой

Актер Александр Петров вышел на публику вместе со своей возлюбленной Викторией Антоновой. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Александр Петров пришел на премьеру фильма «Лед 3» с женой
© Газета.Ru

Супруги посетили премьеру финальной части фильма "Лед", которая состоялась 13 февраля в московском кинотеатре "Октябрь". Александр Петров выбрал для мероприятия черную футболку, широкие брюки в тон и состаренную темно-коричневую куртку. Виктория Антонова вышла на публику в черной футболке, леопардовой юбке и высоких сапогах. Возлюбленная актера дополнила образ серебристым украшением с цветком. Она сделала нюдовый макияж и собрала часть волос в хвост.

На премьере фильма "Лед 3" также появились Сергей Шакуров, Анна Цуканова-Котт, Наталья Земцова, Марк Эдельштейн, Ray! (дочь Глюкозы Лидия Чистякова), Елена Николаева, Алла Сигалова, Карина Нигай и многие другие.

По сюжету "Льда 3" девочка Надя выросла и стала фигуристкой, теперь ее мечта — "Кубок льда", который когда-то хотела заполучить ее мать. Отец девочки, которого играет Петров, против спортивной карьеры дочери, поэтому всячески ограждает девочку от трудностей. Однако на тайной тренировке Надя встречает хоккеиста и влюбляется в него. В фильме сыграли Александр Петров, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин и другие. Режиссером стал Юрий Хмельницкий.

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