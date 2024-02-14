Российские фильмы заработали за рубежом более $17 млн

По итогам прошлого года российские фильмы собрали в зарубежном кинопрокате $17,6 млн. Это на 2,8% выше бокс-офиса 2022 года. Всего в зарубежный прокат в 2023 году вышло 46 фильмов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

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В прошлом году наибольшую кассу российскому кино принесла Франция — $2,1 млн. Львиную долю этой суммы составили сборы российско-французских копродукций «Жена Чайковского» и «Капитан Волконогов бежал», снятых до начала СВО. Оба фильма пока не вышли в российский прокат.

Также в пятерку самых прибыльных рынков вошли: Мексика ($1,9 млн), Перу ($1,2 млн), Южная Корея ($1,06 млн) и Болгария ($1 млн). Совокупная касса в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане почти достигла $1 млн. Далее идут Вьетнам ($891 тыс.), Италия ($861 тыс.), Бразилия ($825 тыс.), Израиль ($803 тыс.).

В первую десятку вошло семь мультфильмов, а «Коты Эрмитажа» возглавил топ. Его международная касса составила почти $5 млн, что в 1,5 раза больше российских сборов. На втором месте — фильм-катастрофа «Мира», заработавший в 2023 году за рубежом $2,1 млн. Третьей стала драма «Жена Чайковского» ($1,6 млн), на четвёртом месте мультфильм «Кощей. Похититель невест» ($1,2 млн.). Замыкает пятерку также анимационная лента — «Большое путешествие. Специальная доставка» ($1,17 млн.).

По словам участников рынка, к анимации отношение в мире лояльнее, чем к игровым фильмам. Однако большую роль при покупке фильма играют качество и универсальность контента. Универсальный контент нужен, например, в Латинской Америке, которая остаётся перспективным рынком. Продвижение в страны MENA осложняют проблемы с дубляжом и переводами.