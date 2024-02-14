Дени Вильнев никогда не покажет вырезанные сцены из «Дюны» и «Дюны 2»

Я твёрдо верю, что когда этого нет в фильме, оно мертво. Я убиваю то, что люблю, это больно. Иногда я удаляю кадры и говорю: «Не могу поверить, что вырезаю это». Это больно, поэтому я не могу вернуться после этого, создать Франкенштейна и попытаться оживить то, что я убил.