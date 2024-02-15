В своем доме найден мертвым индийский режиссер Пракаш Колери
Индийский режиссер и сценарист Пракаш Колери был найден мертвым в своем доме в Керале. Об этом сообщает Indian Express.
Отмечено, что 65-летний Колери проживал один, а тревогу забили его родные и соседи, обратив внимание, что кинематографист два дня не выходил на связь. Придя к режиссеру, взволнованные граждане обнаружили его бездыханным.
По данным портала, полиция начала расследование инцидента - причина смерти пока не обнародована.
Керали пришел в индустрию в 1987-м. Его картина Avan Ananthapadmanabhan 1993 года собрала весь цвет Молливуда, малаяламоязычного кино Индии, став самым известным проектом в карьере постановщика.
После ленты 1999 года Varum Varathirikkilla Колери брал длительный творческий отпуск, вернувшись к работе лишь через 14 лет.