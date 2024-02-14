Вышел второй трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» — премьера 27 марта
Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала второй полноценный трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». В ролике показали главных героев ленты, масштабные локации и битвы монстров.
События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись.
Главные роли в боевике исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Ранее по вселенной «Годзиллы» стартовал сериал от Apple, а в кинотеатрах вышел японский фильм «Годзилла: Минус один».
Мировая премьера картины «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится 27 марта.
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