Вышел второй трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала второй полноценный трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». В ролике показали главных героев ленты, масштабные локации и битвы монстров.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. и Legendary.

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись.

Главные роли в боевике исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Ранее по вселенной «Годзиллы» стартовал сериал от Apple, а в кинотеатрах вышел японский фильм «Годзилла: Минус один».