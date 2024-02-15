Если хотите погрустить: 5 душераздирающих мелодрам о разбитых сердцах

Не все празднуют День всех влюбленных с любимым человеком, и это нормально. Праздник уже закончился, а послевкусие осталось? Тогда самое время насладиться душераздирающей мелодрамой о разбитом сердце. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION как раз выбрали 5 отличных фильмов для одинокого вечера.

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Только ты и я, 2023

Бланш (Виржини Эфира) влюбляется в Грегуара (Мельвиль Пупо) настолько сильно, что готова оставить за спиной предыдущую жизнь, бросить работу и переехать к нему, лишь бы быть рядом. Они женятся, рожают детей, постепенно поведение супруга меняется. Он начинает эмоционально манипулировать Бланш, ревновать и придумывать правила, по которым она должна себя вести.

Я создан для тебя, 2021

Ученая-археолог Альма (Марен Эггерт) соглашается на испытание гуманоида-партнера, чтобы получить финансирование для ее исследования. Прибывший к ней домой Том (Дэн Стивенс) слабо понимает природу любви, но быстро учится азам человеческой коммуникации. Альме сначала надоедает пристающий к ней по любому поводу робот, но в ней просыпаются теплые чувства.

Копенгагена не существует, 2023

Внутри богатой квартиры заперт Сандер (Йонас Хольст Шмидт), периодически к нему приходят мужчина в возрасте Порат (Златко Бурич) с сыном и устраивают допрос. Они хотят узнать, как умерла их родственница, возлюбленная Сандера Ида (Анжела Бундалович). Об их отношениях почти ничего не известно, двое жили очень замкнуто, будто боялись потерять что-то очень ценное.

Мой король, 2015

На горнолыжном курорте Тони (Эмманюэль Берко) получает травму и в санатории находит время, чтобы наконец-то подумать о жизни. Уже десять лет она находится в отношениях Джорджио (Венсан Кассель), когда-то идеальный партнер превратился в монстра, высасывающего все соки из возлюбленной. Тони пытается не только понять, как она запуталась в паутине страсти, измен, истерик, но и найти из нее выход.

Внебрачные связи, 2021