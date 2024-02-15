Появился первый кадр из продолжения «Людей Икс» 1992 года — премьера 20 марта

Издание Empire опубликовало первый кадр из «Людей Икс ’97» — это продолжение культового мультсериала «Люди Икс», который вышел в 1992 году.

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На кадре можно увидеть Зверя, Шельму, Шторм и других известных мутантов.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершился сюжет оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года, в то время как другие озвучат новых героев.