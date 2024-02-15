Трейлер ремейка Silent Hill 2 разочаровал фанатов и разработчиков игры

Silent Hill 2 не такая, как трейлер, а BG 3 будет проще скачать заново
Показанный в январе в ходе PlayStation’s State of Play долгожданный трейлер ремейка Silent Hill 2 вызвал далеко не только восторженные отзывы. Многие поклонники серии возмутились, что им продемонстрировали какой-то боевик, тогда как Silent Hill совсем о другом.
Теперь же примерно то же самое сказал и босс разработчиков, польской Bloober Team, Петр Бабьено. В интервью польскому inwestorzy.tv он заявил, что за трейлер отвечала Konami, и ролик не соответствует духу серии и тому, что они разрабатывают. Bloober делает все как надо, и когда народ познакомится с геймплеем ремейка поближе, то он рассудит его совсем иначе, чем трейлер.
Larian готовит к релизу шестой масштабный патч для Baldur’s Gate 3, и это будет весьма серьезный патч. Он, например, позволит заменять надоевшего члена партии в ходе диалога с тем компаньоном, которого игрок хочет взять взамен.
То есть больше не надо будет метаться между компаньонами, отправляя отдыхать одного и вызывая другого. А автоматически начинающиеся диалоги теперь будут фокусироваться на игровом персонаже, а не на компаньонах. Правда, вся эта роскошь потянет на 21 Гб. Для ее же установки на ПК и вовсе потребуется 150 Гб свободного места. Так что если у кого-то столько нет, то проще будет снести игру и скачать ее заново.
Silent Hill 2 не такая, как трейлер, а BG 3 будет проще скачать заново