Трейлер ремейка Silent Hill 2 разочаровал фанатов и разработчиков игры

Показанный в январе в ходе PlayStation’s State of Play долгожданный трейлер ремейка Silent Hill 2 вызвал далеко не только восторженные отзывы. Многие поклонники серии возмутились, что им продемонстрировали какой-то боевик, тогда как Silent Hill совсем о другом.

© Скриншот игры Silent Hill 2 Remake

Теперь же примерно то же самое сказал и босс разработчиков, польской Bloober Team, Петр Бабьено. В интервью польскому inwestorzy.tv он заявил, что за трейлер отвечала Konami, и ролик не соответствует духу серии и тому, что они разрабатывают. Bloober делает все как надо, и когда народ познакомится с геймплеем ремейка поближе, то он рассудит его совсем иначе, чем трейлер.

Larian готовит к релизу шестой масштабный патч для Baldur’s Gate 3, и это будет весьма серьезный патч. Он, например, позволит заменять надоевшего члена партии в ходе диалога с тем компаньоном, которого игрок хочет взять взамен.