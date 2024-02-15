Вышел первый трейлер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года

Компания Marvel опубликовала дебютный трейлер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года. В ролике фигурируют Росомаха, Циклоп, Зверь, Шельма, Шторм, Магнето и другие персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершилась история оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года.

Оригинальные «Люди Икс» после выхода получили огромнейший успех, став одним из самых популярных мультсериалов за всю историю телевидения.