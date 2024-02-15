На киностудии «Мосфильм» проводится реставрация знаковых лент XX века

«Мы можем сканировать в 4К. Наша задача первоначальная – сохранить пленки в полном формате, в полном динамическом диапазоне изображения, то есть взять с нее максимум, пусть даже он поврежден и плохого качества. Мы все должны собрать», – рассказал видеоинженер киноконцерна «Мосфильм» Евгений Верлочев.