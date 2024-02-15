На киностудии «Мосфильм» проводится реставрация знаковых лент XX века
На студии им придают современный цвет и звук, а также оцифровывают архивные плёнки. С помощью современного оборудования специалисты могут обнаружить и исправить даже мельчайшие дефекты изображения.
«Мы можем сканировать в 4К. Наша задача первоначальная – сохранить пленки в полном формате, в полном динамическом диапазоне изображения, то есть взять с нее максимум, пусть даже он поврежден и плохого качества. Мы все должны собрать», – рассказал видеоинженер киноконцерна «Мосфильм» Евгений Верлочев.
Процесс реставрации включает сканирование каждого кадра в высоком разрешении, разделение фильма на 10 частей и тщательное восстановление каждого кадра. Реставрированные фильмы показываются как в интернете, так и на специальных ретроспективах в кинотеатрах.
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