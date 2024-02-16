Стала известна дата выхода сериала «Курьеры»

«Курьеры» — это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером — и мне есть что рассказать об этом. К тому же с актёрской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь — это просто, что всё даётся легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, у него появляются признаки зрелой личности — Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу», — цитирует актёра пресс-служба платформы.