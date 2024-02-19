Героическое спасение сына в трейлере «Сезон охоты. Суперкоманда»

Дикие животные на то и называются дикими, что лучшее место для них — природа. Правда, не все так уверены в этом, ведь такая профессия, как охотник, всё ещё существует. Но в мультфильмах звери готовы дать отпор.

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В новом проекте «Сезон охоты. Суперкоманда» папа-медведь отправляется на спасение своего сына от злобных контрабандистов, а заодно помогает и другим диким животным, пострадавшим от рук охотников. Разбираемся в деталях сюжета с Тлум.Ру.

О чём речь?

Жизнь в лесу спокойная и мирная: именно тут живут папа-мишка и его сын-медвежонок. Однажды в лес приходят люди, и на этом медвежий уют заканчивается — медвежонка ловят охотники, чтобы продать его на чёрном рынке в зоопарк. Теперь папе-медведю предстоит впервые отправиться в большой город на поиски детёныша. Там он встречает собаку-шпиона — тот разыскивает своего хозяина-полицейского.

В это время медвежонок и сам не сидит сложа лапы — он знакомится c другими похищенными животными и помогает им организовать побег. Просто не будет: медвежонку придётся научиться маскироваться под панду, собрать целую суперкоманду из детёнышей жирафа, зебры, тигра, обезьяны и носорога, и, конечно же, побороться за свободу.