«Мне понравился "Оппенгеймер", но я хочу посмотреть "Барби"»: принц Уильям

В воскресенье состоялась церемония вручения кинопремии BAFTA-2024, гостем которой стал принц Уильям. Уже на протяжении многих лет принц является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств, и это мероприятие он традиционно посещал вместе со своей супругой Кейт Миддлтон, но в этот раз ему пришлось прийти одному, так как принцесса Уэльская восстанавливается после операции. Конечно же, репортёры решили узнать точку зрения принца Уильяма о двух нашумевших новинках прошлого года — фильмах «Барби» и «Оппенгеймер».