«Мне понравился "Оппенгеймер", но я хочу посмотреть "Барби"»: принц Уильям рассказал о вкусах на церемонии BAFTA
В воскресенье состоялась церемония вручения кинопремии BAFTA-2024, гостем которой стал принц Уильям. Уже на протяжении многих лет принц является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств, и это мероприятие он традиционно посещал вместе со своей супругой Кейт Миддлтон, но в этот раз ему пришлось прийти одному, так как принцесса Уэльская восстанавливается после операции. Конечно же, репортёры решили узнать точку зрения принца Уильяма о двух нашумевших новинках прошлого года — фильмах «Барби» и «Оппенгеймер».
«Я большой поклонник Кристофера Нолана, поэтому буду рад, если он победит, мне понравился "Оппенгеймер". Фильм "Барби" я ещё не смотрел, но очень хочу», — заключил Уэльский.
К слову, желание принца сбылось, ведь «Оппенгеймер» получил награду в номинации «Лучший фильм», а Кристофер Нолан — приз за лучшую режиссёрскую работу. Во время церемонии награждения Уильям сказал, что сегодня вечером составит список фильмов, которые он вместе с Кейт Миддлтон посмотрит дома.
«Я посмотрел меньше, чем в предыдущие годы, но надеюсь, что с моей женой мы наверстаем упущенное. Я составлю список сегодня вечером», — пообещал принц. Также Уэльский прокомментировал фильм «Зона интересов», посвящённый холокосту: «Очень важно, чтобы каждый из нас рассказал эту историю следующему поколению. Я всегда беспокоюсь об этом, чтобы эти истории были переданы», — отметил он.