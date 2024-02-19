Сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер в возрасте 53 лет

Сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович – сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, член Союза кинематографистов РБ, действительный член (академик) Евразийской академии телевидения и радио (Россия)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении Воробьев подготовил к эфиру более тысячи телевизионных программ различной тематики, а также принял участие в создании числа художественных фильмов. В числе знаковых работ сценариста – работа над сценарием российско-белорусского военно-исторического драматического фильма режиссера Александра Котта «Брестская крепость» (2010), получившего множество номинаций и наград на международных фестивалях, а также последующей телевизионной версией фильма – «Крепость» (мини-сериал, 2011).