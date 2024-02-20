Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» получил новый трейлер с эпичными спецэффектами
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix получил новый эксклюзивный клип.
В ролике показан отрывок, где Зуко спасает Айро от захватчиков царства Земли. Получилась эпичная боевка с суперсилами. Военные бросают во врагов мощные пласты земли, а Зуко с дядей отвечают огненными волнами.
Фанаты франшизы остались в восторге от видео. Они отмечают, что авторам сериала удалось грамотно прописать бой, который очень удачно дополняют качественно сделанные спецэффекты.
Черт! Эта сцена в одиночку может уделать тот фильм по «Аватару».
Я ошеломлен. Маги Земли умудряются поднимать и бросать валуны идеального размера, не топая тысячу раз ногами и не делая кучу бесполезных движений руками.
Этот сериал будет очень успешным!
Премьера картины «Аватар: Легенда об Аанге» запланирована на Netflix 22 февраля 2024 года. В первом сезоне будет 8 серий.