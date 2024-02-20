Фанаты франшизы остались в восторге от видео. Они отмечают, что авторам сериала удалось грамотно прописать бой, который очень удачно дополняют качественно сделанные спецэффекты.



Черт! Эта сцена в одиночку может уделать тот фильм по «Аватару».



Я ошеломлен. Маги Земли умудряются поднимать и бросать валуны идеального размера, не топая тысячу раз ногами и не делая кучу бесполезных движений руками.



Этот сериал будет очень успешным!