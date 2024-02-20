"Известия": телеканалы РФ сократили показ иностранного кино почти до четверти эфира

Количество зарубежных фильмов на российском телевидении в 2023 году сократилось до 28,4%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Как пишет издание, доля зарубежных фильмов в эфире федеральных телеканалов уменьшается на протяжении двух лет после ухода из России кинокомпаний Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2023 году эта доля упала значительнее - примерно на 11 п.п., до 28,4%, вместо 3 п.п. (до 39,3%) в 2022 году. Отмечается, что эксперты в своем исследовании учитывали аудиторию в возрасте более четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек.