Съемки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют 1 июля

На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась информация о начале съёмок фильма «Пять ночей с Фредди 2». Якобы производство сиквела стартует 1 июля этого года в Новом Орлеане.

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Обычно на этом сайте приводится и краткое описание сюжета, но так как детали сиквела всё ещё держат в секрете, там есть лишь синопсис первой части.