Умерла актриса Райна Томова

Скончалась Райна Томова, театральная актриса, сценаристка, режиссер, поэтесса и драматург.

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Об этом передает SEGA со ссылкой на вдовца кинематографистки - актера Иосифа Сарчаджиева. Пара была в браке шестьдесят лет - с 1963 года. Встречаться начали, еще будучи школьниками. Причина смерти болгарской артистки не названа.

Сам Сарчаджиев в 2004 году перенес тяжелый инсульт, от которого очень долго восстанавливался.

Томова родилась в 1940 году в городе Стара-Загора. Окончила профильный вуз в Софии. Несколько лет служила в театрах страны. Публиковать стихи начала еще студенткой - в СМИ, первый поэтический сборник выпустила в 1968-м.

В 1999-м дебютировала как театральный режиссер. Главные роли в постановке сыграли муж и их дочь Анна. Дебютный фильм сняла в 1979-м - по собственному сценарию.