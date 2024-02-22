Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале

«Зачастую, когда ты живешь чем-то, тебе приходится быть самому по себе. Это самая одинокая часть нашей работы. Но так важно помнить, что даже если вам одиноко, вы являетесь частью сообщества. И этим сообществом движет одержимая любовь к искусству, называемому кино», - сказал Скорсезе.