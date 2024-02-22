40-летняя режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time

Режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time и появилась на обложке. Снимок опубликовали в Instagram издания.

40-летняя режиссер позировала в черном смокинге с белоснежной рубашкой и лодочках на высоких каблуках. Ей сделали пышную укладку с объемом у корней и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. На других фото она была одета в бархатное черное платье-бюстье и массивное кольцо с бриллиантами.

Gazeta.ru

23 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.

Райан Гослинг заявил, что польщен тем, что его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако актер разочарован тем, что Американская академия