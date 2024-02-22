Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» был растоптан критиками

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Адаптация культового аниме с живыми актерами не впечатлила критиков, и те выставили ей весьма посредственные оценки. Прямо сейчас средний балл шоу на портале Metacritic составляет 56 из 100 на основе 17 рецензий.

В своих отзывах практически все журналисты сходятся в том, что сериал сделал ставку на детскую аудиторию, из-за чего страдает вся история целиком. Критике подверглась и слабая актерская игра, и диалоги «в духе сериалов для телеканала Disney».

При этом некоторые журналисты отметили, что «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix очень бережно обращается с оригинальным материалом.