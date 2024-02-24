Поплавский призвал заменить развлекательные ТВ-шоу на фильмы об СВО

Вспомните, два года назад было ли возможным, что премьера документального фильма пройдет на большом экране и будет целый фестиваль? Теперь ждем, когда они (документальные фильмы об СВО. — NEWS.ru) появятся на федеральных каналах вместо развлекательных ток-шоу. Пусть развлекательного будет меньше, — сказал кинорежиссер.