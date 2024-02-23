Опубликованы постеры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2» с главными героями фильма
Кинокомпания ITN Distribution опубликовала первые постеры грядущего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». На них можно увидеть главных героев фильма ужасов: Винни-Пуха, Пятачка, Тигрулю и Сову. Премьера ленты состоится уже в марте.
Винни-Пух
ITN DISTRIBUTION
Пятачок
ITN DISTRIBUTION
Тигруля
ITN DISTRIBUTION
Сова
ITN DISTRIBUTION
«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» расскажет о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.
Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России в феврале 2023 года.
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