Опубликованы постеры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Кинокомпания ITN Distribution опубликовала первые постеры грядущего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». На них можно увидеть главных героев фильма ужасов: Винни-Пуха, Пятачка, Тигрулю и Сову. Премьера ленты состоится уже в марте.

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Винни-Пух

ITN DISTRIBUTION

Пятачок

ITN DISTRIBUTION

Тигруля

ITN DISTRIBUTION

Сова

ITN DISTRIBUTION

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» расскажет о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.