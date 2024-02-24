Режиссер «Шан-чи» снимет фильм по «Наруто» с живыми актерами

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёр фильма «Шан-чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон снимет экранизацию культовой манги «Наруто». Вместе с этим американский постановщик также выступит сценаристом грядущей картины.

© Чемпионат.com

Создатель оригинальной манги Масаси Кисимото заявил, что видел в кресле режиссёра исключительно Дестина Дэниеля Креттона. Автор уже встретился с постановщиком и обсудил с ним детали грядущей экранизации. У адаптации пока нет даже примерной даты выхода.