Главные киноновинки этого месяца

Советский разведчик оказывается в эпицентре политических событий конца 80-х, а в начале этого же десятилетия четыре брата Фон Эрих пытаются на ринге завоевать любовь и расположение своего жёсткого отца. Ну а в наши дни в Казахстане ищут мошенников, продавших один и тот же дом трём разным семьям. И расследуют убийство няни в элитном российском посёлке Престиж.

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Что из этого всего выйдет, и смогут ли наши герои справиться со своими задачами? Остаётся только посмотреть.

ГДР (16+)

Режиссёр: Сергей Попов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 50 минут 1 серия (14 эпизодов)

О чём сериал: Осенью 1988 года СССР трещит по швам. Капитан Нечаев (Александр Горбатов) после участия в провальной операции, вынужден вернуться к своей работе - страна ждёт. В Москве Нечаева просят проследить за артистами берлинского мюзик-холла. Подозревают, что они могут передавать зашифрованную информацию американскому журналисту. Казалось бы, простое задание, но оно станет началом сложнейшей истории: в Берлине схлестнутся разведшколы всего мира.

Что интересного. Съёмки 1-го сезона сериала проходили в 8 городах: Москве, Калининграде, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В сериале вы можете насчитать 167 трюковых сцен, над которыми работали 363 каскадёра. Всего же над сериалом трудились 7,5 тысячи человек, а сняли его за 164 дня. Из техники в проекте задействованы Миг-23, Ил-76, Ту-154, Cessna - всего 10 самолётов. Ещё 816 ретроавтомобилей, в частности, бронеавтомобиль Михаила Горбачёва, автомобиль Morgan. А также 9 мотоциклов, один из которых 1939 года выпуска.

Кому не понравится: Если не готовы сейчас ностальгировать или, напротив, будете сокрушаться об ушедших в небытие временах СССР и думать, как всё могло бы сложиться, если бы… То посмотрите другой фильм из нашей сегодняшней подборки.

Стальная хватка (18+)

Режиссёр: Шон Дуркин

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 132 минуты

О чём фильм. Бывшая звезда рестлинга Фриц Фон Эрих (Холт МакКэллани) полностью сконцентрировался на карьере своих четверых сыновей и стал их тренером. Братья по воле отца погрузились в мир, где царит ожесточённая конкуренция. Каждый раз перед выходом на ринг они изнуряют себя тяжёлыми тренировками - на потеху публике, в погоне за славой и вниманием отца.

Что интересного. Фильм снят на основе реальной истории братьев Фон Эрих, которые навсегда вошли в историю рестлинга. Кстати, в картине вместе с актёрами снимались профессиональные рестлеры. Например, Максвел Фридман и Райн Немет (сыграл Джино Эрнандеса). Кстати, последний в 2016 году вышел на поединок против сыновей Кевина Фон Эриха (Зак Эфрон).

Кому не понравится. Сцены этого фильма будут неприятны тем, кого выворачивает от ожесточённой борьбы - с кровью и хрустом костей. Если вы не понимаете, зачем из драки делают шоу, то тоже лучше не включайте "Стальную хватку". Ну и, конечно, много возмущения картина вызовет у тех, кто в своих детях видит просто любимых детей, а не свой путь к славе.

Где мой дом? (12+)

Режиссёр: Максат Оспанов

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 85 минут

О чём фильм. Профессор из Алма-Аты много лет копил деньги, чтобы купить дом мечты для своей семьи. Долгожданная сделка совершена, и счастливое семейство готово переступить порог нового семейного гнёздышка. Но розовый дым мечтаний рассеивается, когда в этот же дом приезжают жить ещё две семьи. Они тоже купили его на свои кровные и уверены, что остальная публика находится здесь незаконно. Оказывается, что мошенники продали дом трижды. Кто является законным владельцем? Где искать нечистых на руку продавцов? Кому в итоге достанется завидная жилплощадь? Всё это выясняют правоохранительные органы. А пока они разбираются, в чём суть да дело, три семьи живут под одной крышей.

Что интересного. Одну из главных ролей сыграл казахский стендапер Руслан Тай. Создателям картины настолько понравилось одно из его выступлений, что они сразу же пригласили его на съёмки, минуя все кастинги.

Кому не понравится. Тем, кто не любит тонкий казахский юмор и шутки в стиле стендап. К тому же ещё придётся погрузиться во взаимоотношения разных семей и мошеннические схемы.

Престиж (18+)

Режиссёр: Сергей Сенцов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 48 минут 1 серия (9 эпизодов)

О чём сериал. Чиновники, топовые менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой проживают в живописном месте для избранных - посёлке Престиж. Их размеренную привычную жизнь нарушает загадочное убийство няни сына семьи Филимоновых. Соседи начинают подозревать друг друга и уже сомневаются в безупречности людей, которым они доверяют своих детей. Следователи выясняли, что алиби есть у каждого, проживающего в посёлке, а это значит, что его нет ни у кого. К тому же свои тайны и мотивы для убийства есть у каждого из жителей Престижа.