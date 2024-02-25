Умерла создательница Аквамена Рамона Фрадон

24 февраля ушла из жизни Рамона Фрадон, впечатляющая величина мира комиксов и одна из ключевых фигур в истории DC.

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В первую очередь художница известна по работе над Акваменом и как создатель супергероя Метаморфо в 1965-м.

Артистка отошла на 98-м году жизни. Об этом сообщают ее представители - Catskill Comics.

Отмечается, что Фрадон продолжа

ла работать буквально до своих последних дней.

Будущая легенда родилась в 1926 году в Чикаго. Образование получила в Нью-Йорке. Ее отец был крайне известным дизайнером логотипов, старший брат и дядя тоже были в деле.

По воспоминаниям Фрадон, комиксы она в детстве совсем не читала, но очень любила стрипы в газетах. Обратив на это внимание, отец убедил ее пойти в художественную школу.

И угадал: за карьеру Фрадон стяжала ряд престижных отраслевых регалий.

Рамона Фрадон, помимо прочего, рисовала комиксы про Симпсонов и Губку Боба, про ежика Соника, Чудо-женщину, Зеленого Фонаря и работала на Marvel. В частности - над комиксами про Фантастическую четверку в начале 1970-х.