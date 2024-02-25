Мультсериал «Невский» — полный провал. Обзор новинки

Здесь попросту не за что зацепиться.

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Концепция «Невского» завораживала с самого анонса. Авторы мультфильма взяли современный Санкт-Петербург и закинули туда богатырей-супергероев, армию былинных злодеев и множество отсылок. Неудивительно, что все хотели поскорее заценить «Невского» и даже заглядывались на комиксы «Три девять», ставшие первоисточником.

После трейлеров зрители нафантазировали себе хороший мультсериал, однако наши ожидания снова оказались нашей проблемой. «Невский» стал бы достойным проектом для частного YouTube-канала, но в качестве флагманского проекта «Кинопоиска», снятого в том числе на государственные деньги, он не годится.

«Невский»: где смотреть?

Мультсериал показывают на «Кинопоиске». 25 февраля вышли три первых эпизода, далее по одному в неделю. Финал намечен на 17 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «Команда Невского». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Рисунок для визуальной новеллы

«Невский» с первых кадров занижает ожидания. Нам показывают армию нечисти, которая вторгается в Русь и получает тумаки от богатырей, но эпическим зрелище не кажется. У героев примитивная мимика, анимации слишком грубые, задникам не хватает деталей.

Думаешь: «Может, это стилизация завязки и дальше будет лучше?» Нет, дальше становится только хуже. Чем чаще сражаются герои, тем неказистее становятся бои. Чем больше видов в кадре, тем меньше внимания им уделяют. Порой мультсериал вообще превращается чуть ли не в визуальную новеллу — настолько там непроработанные и малочисленные кадры.

Неизвестно, сколько денег выделено на проект, но «Невский» олицетворяет студенческую бюджетность. Ощущение, что создатели мультика экономили на работе художников и не могли позволить себе дополнительную анимацию, ещё одну деталь на фоне.

При этом команда определённо талантливая. Если рассматривать отдельные кадры, то сами по себе они достойно выглядят. Жаль, что в динамике «Невский» никуда не годится.

Ни сюжета, ни персонажей

Сюжет в мультике никакой. Есть древний злодей, который ищет артефакт, собирает армию и мечтает испепелить Землю. Есть могучий богатырь Невский и пара детей, случайно получивших невероятную силу. Они дерутся — вот и всё.

Для экранизации комикса такая простота нормальна, всё же «Невский» рассчитан на молодую аудиторию. Вот только банальную историю должны были компенсировать яркими персонажами, шутками, отсылками — как понимаете, этого не сделали. За все три эпизода похвалить стоит разве что пару моментов: например, оператора, орущего мемное «Я заснял», и вредного ведущего, списанного с Джея Джоны Джеймсона из «Человека-паука».

Всё остальное лишено таланта и попросту не работает. Оцените хотя бы диалог между героями. «Ты добавляешь в какао корицу, прямо как моя сестра» — «Ну так вкуснее». Эти фразы должны углубить отношения героев, но на деле они вызывают стыд. Какая корица, какое «вкуснее»!

А как быть с озвучкой учёного кота? Я подумал, что его озвучивает какой-то любитель, а затем полез в Сеть. У 21-летнего Акмаля Ходжаниязова действительно нет опыта в озвучке и актёрской игре. Он выступал на «Голосе» и дал много концертов, но в нашем случае этого оказалось мало.

Отдельно отмечу, что атмосферы современного Питера в первых трёх эпизодах не чувствуется. Герои пару раз пролетят по знакомым локациям и подерутся возле Зимнего дворца. В остальном это стандартный супергеройский сериал, в котором нет национального колорита.

«Невский»: стоит ли смотреть?

Быть может, лет 15 назад «Невский» завоевал бы сердца зрителя, но сегодня онлайн-кинотеатры завалены контентом лучшего качества. Так зачем тратить на новый мультсериал время? Я ответа не нашёл.