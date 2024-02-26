Режиссер Михалков назвал «Слово пацана» нужной картиной

Режиссер Никита Михалков признался в беседе с aif.ru, что всем сердцем защищал коллегу Жору Крыжовникова за сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Михалков считает ханжеством думать, что дети вырастут как герои сериала из-за просмотра. Он назвал "Слово пацана" правдивой и честной картиной, в которой негативные персонажи плачевно заканчивают.

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"Это очень нужная картина, которая говорит об определенных переменах в современном российском кино", - заявил режиссер.

Премьера первой серии сериала "Слово пацана" состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. В феврале режиссер "Слова пацана" Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году - 1989-му, 1991-му и 1993-му.