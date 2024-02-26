Появился трейлер финального сезона сериала "Звездный путь: Дискавери"
Paramount опубликовал трейлер пятого сезона сериала "Звездный путь: Дискавери".
В заключительном сезоне капитан Майкл Бернэм (Сонекуа Мартин-Грин) и экипаж корабля "Дискавери" отправятся на поиски могущественной древней силы, существование которой скрывалось веками и которая (естественно) может быть очень опасной в не тех руках.
Первые две серии выйдут 4 апреля на Paramount+. Следующие - еженедельно по четвергам. Всего в сезоне запланировано 10 серий.