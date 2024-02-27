«Молодежь любит длинные фильмы». Дени Вильнев — о современном кино и аудитории

По словам постановщика, молодёжь любит смотреть длинные фильмы, поскольку тогда поход в кино окупается. Чем длиннее фильм, тем выше шанс получить больше эмоций. В качестве примера Вильнёв привёл «Оппенгеймера» Кристофера Нолана .

Подумайте об «Оппенгеймере»… Это трёхчасовой фильм со взрослым рейтингом о ядерной физике, в котором в основном говорят. Но аудитория молодая. Для моих детей это был лучший фильм 2023 года. Молодёжь любит смотреть длинные фильмы, потому что, если они платят, они хотят увидеть что-то существенное. Они жаждут значимого контента.