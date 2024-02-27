Режиссер «Годзиллы: Минус один» хочет снять ответ «Оппенгеймеру»

Я видел много ядерного оружия в нашей поп-культуре или окружении с тех пор, как был по-настоящему молод. Я чувствую это как режиссёр. Я действительно хочу дать какой-то ответ… даже если этот фильм никогда не будет реализован, я думаю, что он всегда будет у меня в голове.