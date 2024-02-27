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Режиссёр «Годзиллы: Минус один» хочет снять ответ «Оппенгеймеру»

В свежем интервью режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки высказался о желании снять какой-либо ответ или некую реакцию на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

Режиссер «Годзиллы: Минус один» хочет снять ответ «Оппенгеймеру»
© Чемпионат.com

По словам Ямадзаки, как режиссёру ему очень хочется снять нечто похожее, что тоже привлечёт внимание зрителей. Притом не важно, доберётся ли картина до проката, или так и останется в идеях постановщика.

Я видел много ядерного оружия в нашей поп-культуре или окружении с тех пор, как был по-настоящему молод. Я чувствую это как режиссёр. Я действительно хочу дать какой-то ответ… даже если этот фильм никогда не будет реализован, я думаю, что он всегда будет у меня в голове.

Ямадзаки отметил, что так как в Японии «Оппенгеймера» ещё не выпустили в прокат, он так сильно хотел посмотреть ленту, что прилетел на Тайвань и посмотрел её с китайскими субтитрами.

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