Топ-5 конфузов премии Оскар

Оскар — это то событие в мире кинематографа, за которым следят не только киноманы, но и простые зрители, потому что сама премия иногда буквально пестрит казусными моментами, которые вмиг разлетаются по сети и порождают множество мемов и обсуждений. Популярный блогер Олимпия Ивлева подготовила подборку из пяти самых запомнившихся “ляпов” на главной кинопремии года. Будет жарко!

© Popcake.tv

Знаменитая нога Джоли

Самой яркой звездой 84-й киноцеремонии стала, как ни странно, не сама Анджелина Джоли, а ее правая нога! Все началось с того, что актриса надела роскошное бархатное платье с широким разрезом до бедра, вызвав настоящий фурор у главных стилистов Голливуда. Модные критики посчитали позу, в которой стояла Джоли и демонстрировала свою потрясающую фигуру, неудобной. Кто бы мог подумать, что пользователи сети начнут создавать одну фотожабу на другой, но результат был действительно сенсационным.

Прощание с еще живым продюсером

В 2017 году организаторы Оскара, мягко говоря, оплошали — сначала дали ведущему не тот конверт, из-за чего каст «Ла Ла Лэнда» ошибочно поднялся на сцену, а затем во время показа традиционного поминального ролика на экранах появилось фото здравствующего продюсера. Что сказать, конечно же, это очень неловко похоронить еще живого человека, поэтому и саму премию в том году признали одной из самых провальных.

Пощечина Уилла Смита

Вот уж кто и породил кучу мемов в сети, так это Уилл Смит в 2022 году. Прямо во время церемонии он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего премии. Даже не знаю, как расценивать этот поступок, учитывая тот факт, что комик неудачно пошутил о прическе жены актера, которая страдает от алопеции. Тем не менее Уилл извинился за свой поступок, но Американская академия кинематографических искусств этот жест не оценила и отстранила его от участия в церемонии на десять лет! Нешуточные страсти.

Украденные статуэтки

72-я церемония «Оскара» была под угрозой срыва. Дело в том, что за неделю до церемонии награждения двое сотрудников склада в Лос-Анджелесе похитили 55 статуэток! Позже 52 из них обнаружили в мусорном баке. Уж не знаю, что похитители хотели сделать, может просто насолить организаторам и звездам? Мне кажется, что зависти тут определенно есть место.

Актер, который отказался от «Оскара»