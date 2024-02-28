В Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний»

Съемки исторического сериала «Павел. Первый и последний» стартовали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета .

«Перед нами стоит непростая задача — рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: "Кто такой Павел I?". Проблема в том, что большинство историков во многом относились к его личности скептически и даже предвзято», — поделился Котт.

По его словам, создатели сериала изучили все возможные исторические документы, в том числе переписки императора с матерью и женами, и на основе этого материала написали «историю в первую очередь о человеке». Роль Павла I исполняет Денис Власенко. Также в новом сериале снимаются Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов и другие.