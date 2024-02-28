Ты не показываешь никаких положительных качеств в бароне, у тебя нет на это времени. Ты просто хочешь, чтобы люди ненавидели его! Играть злодея всегда легче, потому что ты просто не проявляешь сочувствия, любви или какой-либо теплоты. И в итоге ты получаешь психопата.