«Союзмультфильм» выпустил серию «Простоквашино» про выборы

Киностудия «Союзмультфильм» представила специальную серию мультсериала «Простоквашино» про выборы. Соответствующий мультфильм появился на официальном You-Tube канале студии.

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На сайте Министерства культуры России поясняется, что спецвыпуск разъясняет азы избирательного процесса на примере предвыборной гонки почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны.

По сюжету почтальон Печкин баллотируется на должность управляющего деревней, но Маргариту Егоровну его предвыборная кампания не устраивает, поэтому она выдвигает свою кандидатуру.