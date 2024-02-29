Сериал «Трудные подростки» станет спектаклем

Упсала-Цирк начинался как социальная инициатива в 2000 году, а со временем превратился в независимый культурный проект. Его участники - подростки из групп социального риска и с особенностями в развитии, которые меняют свою жизнь через регулярные цирковые тренировки и создание спектаклей, экспериментируя с жанрами и формами. За 24 года цирк проехал с гастролями по всей России и Европе, а в 2018 один из спектаклей стал лауреатом "Золотой маски".