Петербург, платье и кафе: интересные факты о фильме "Холоп-2"
События второй части развиваются по уже знакомому зрителям сценарию, но новые детали добавляют интереса. Так, перевоспитывают во второй части не юношу, а девушку (Катя в исполнении Аглаи Тарасовой — весьма убедительная мажорка).
Сменой внутренних ориентиров девушки занялся экс-мажор Гриша (Милош Бикович). Не скатываясь в спойлеры, расскажем вам кое-что интересное о съёмках "Холопа-2".
Большая часть сьёмок прошла в Санкт-Петербурге — дышащий благородством и изяществом город как нельзя лучше подошёл для воплощения красивых балов и эпичных русско-французских сражений. 300 исторических реконструкторов трудились над боевыми сценами, а две сотни костюмеров отвечали за внешнее соответствие героев позапрошлому веку.
Роскошный наряд, в котором Катя появляется на балу, целенаправленно выделялся из множества прочих бальных платьев и других костюмов героини. Платье нежного зелёного цвета — такое единственное. Оно должно было подчеркнуть свежесть и красоту девушки.
"У нас нет ни одного костюма зеленого цвета, все в теплых тонах. А Катя — яркий изумруд", — отметил Клим Шипенко.
Свечи были непременным атрибутом любых мероприятий в девятнадцатом веке. Но использование множества свечей крайне небезопасно. Было решено заменить живое пламя электрическим светом. Члены съёмочной группы закупили около 500 искусственных свечей, огоньки которых неотличимы от живых.
Необычное кафеЛетнее кафе, которое громит Катя в процессе бегства от блюстителей порядка, было сконструировано специально для съёмок на Заячьем острове. А неподалёку от кафе располагается вполне реальный ресторан "Корюшка" — он чуть было не пострадал от моторной лодки, на которой неслась героиня, но профессиональные действиячленов съёмочной группы предотвратили это.