Петербург, платье и кафе: интересные факты о фильме "Холоп-2"

События второй части развиваются по уже знакомому зрителям сценарию, но новые детали добавляют интереса. Так, перевоспитывают во второй части не юношу, а девушку (Катя в исполнении Аглаи Тарасовой — весьма убедительная мажорка).

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Сменой внутренних ориентиров девушки занялся экс-мажор Гриша (Милош Бикович). Не скатываясь в спойлеры, расскажем вам кое-что интересное о съёмках "Холопа-2".

Большая часть сьёмок прошла в Санкт-Петербурге — дышащий благородством и изяществом город как нельзя лучше подошёл для воплощения красивых балов и эпичных русско-французских сражений. 300 исторических реконструкторов трудились над боевыми сценами, а две сотни костюмеров отвечали за внешнее соответствие героев позапрошлому веку.

Роскошный наряд, в котором Катя появляется на балу, целенаправленно выделялся из множества прочих бальных платьев и других костюмов героини. Платье нежного зелёного цвета — такое единственное. Оно должно было подчеркнуть свежесть и красоту девушки.

"У нас нет ни одного костюма зеленого цвета, все в теплых тонах. А Катя — яркий изумруд", — отметил Клим Шипенко.

Свечи были непременным атрибутом любых мероприятий в девятнадцатом веке. Но использование множества свечей крайне небезопасно. Было решено заменить живое пламя электрическим светом. Члены съёмочной группы закупили около 500 искусственных свечей, огоньки которых неотличимы от живых.