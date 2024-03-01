В Spotify появился «магический трек», отвечающий на вопросы пользователей в формате песен

Похоже, Spotify решил добавить нотку магии в свой сервис.

© Ferra.ru

В нем появился новый «музыкальный оракул» под названием Song Psychic («Песенный экстрасенс»). С его помощью можно задавать самые разные вопросы, а Spotify будет отвечать вам... названиями песен!

Как это работает? Вы переходите на сайт сервиса, там видите список категорий вроде «Друзья и семья», «Любовь», «Будущее».

В каждой категории уже есть подготовленные вопросы – «Нравится ли ему/ей тот, кто нравится мне?», «Получу ли я повышение?» и т.д. Можно также написать свой вопрос, а приложение начнет предлагать варианты.

Затем Song Psychic попросит вас нажать на экран и подождать. Вокруг начнут кружиться разноцветные узоры, послышится таинственная музыка, а ваш ответ появится в виде названия песни.

TechCrunch

Иногда ответы смешные, иногда – туманные, иногда – чересчур прямые. Все строго в музыкальном формате!

Поделиться своим «пророчеством» можно в соцсетях. Пока новая фишка работает с перебоями и не особо рекламируется внутри приложения.