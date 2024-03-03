Мировой кинохит 23 года «Прошлые жизни» вышел в российский прокат
Впервые картину «Прошлые жизни» режиссера Селин Сон показали в январе прошлого года на кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В Москве закрытая премьера прошла 26 февраля в кинотеатре «Художественный».
Сюжет построен на истории девушки Ен На и молодого человека Хэ Сона. Они вместе учились в начальной школе, и между ними возникла трогательная детская любовь. Однако позже родители девушки переехали из Южной Кореи в Канаду и общение ребят прервалось. Спустя 12 лет молодые люди случайно списываются в соцсети, где возобновляют общение.
Этот фильм построен на личной истории режиссера Селин Сон, в котором она восстанавливает таймлайн своей жизни.
Мария Макарова digital-редактор журнала о кино Ornament:
«Эта история не только о любви, но и о переезде, отрыве от родины. Главная героиня, которую играет прекрасная Грета Ли, проживает мысли, с которыми многие сталкивались.
Просто представьте эту ситуацию, ваша первая любовь находит вас в другой стране через 24 года после вашего расставания, какое-то время рассудок зрителя будет по-любому сопротивляться, представлять, кого выберет героиня, романтизировать отношения со школьной любовью, делать из мужа злодея, но потом сдастся чувствам, потому что эта идея инь-юн, про которую рассказывает героиня, которая лежит в основе философии фильма, что, если люди встретились в этой жизни, у них было много разных пересечений в прошлых жизнях.
Эта история инь-юн не всегда трагичная и возвышенная история любви, это просто любовь и принятие, у фильма абсолютно раздирающий душу финал».
Общие кассовые сборы фильма превысили 28 миллионов долларов. Работу Селин Сон признали лучшим режиссерским дебютом. А ряд иностранных изданий назвали «Прошлые жизни» лучшим фильмом 2023 года.