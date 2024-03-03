Мировой кинохит 23 года «Прошлые жизни» вышел в российский прокат

Просто представьте эту ситуацию, ваша первая любовь находит вас в другой стране через 24 года после вашего расставания, какое-то время рассудок зрителя будет по-любому сопротивляться, представлять, кого выберет героиня, романтизировать отношения со школьной любовью, делать из мужа злодея, но потом сдастся чувствам, потому что эта идея инь-юн, про которую рассказывает героиня, которая лежит в основе философии фильма, что, если люди встретились в этой жизни, у них было много разных пересечений в прошлых жизнях.