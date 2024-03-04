Герои «Гарри Поттера» заразились зомби-вирусом в новой вселенной от нейросети
Автор телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо» опубликовал подборку артов с героями «Гарри Поттера», но в виде мерзких зомби. Свою идею художник назвал «Зомби Поттер: Восстание нежити».
Судя по задумке, школа магии Хогвартс пала под натиском злых сил или некого вируса. Практически все персонажи обратились в зомби, хотя Альбус Дамблдор скорее напоминает огненного некроманта.
Единственным, кто смог сохранить человеческий облик, остался Гарри. Видимо, в этой вселенной ему пришлось бы куда сложнее, чем в оригинальных фильмах и книгах.