Герои «Гарри Поттера» заразились зомби-вирусом в новой вселенной от нейросети

Автор телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо» опубликовал подборку артов с героями «Гарри Поттера», но в виде мерзких зомби. Свою идею художник назвал «Зомби Поттер: Восстание нежити».

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Судя по задумке, школа магии Хогвартс пала под натиском злых сил или некого вируса. Практически все персонажи обратились в зомби, хотя Альбус Дамблдор скорее напоминает огненного некроманта.