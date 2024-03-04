Автор «Секретных материалов» подтвердил работу над перезапуском сериала
Создатель фантастического сериала «Секретные материалы» Крис Картер подтвердил работу над перезапуском культового произведения. Его шоураннером действительно выступит Райан Куглер, режиссёр «Чёрной Пантеры».
Картер уже встречался с Куглером, и они вместе обсудили идеи для нового сериала. Картер заявил, что у нового автора уже есть интересные идеи для шоу, но делиться ими не стал. Сам автор культового сериала не примет участия в перезапуске, но обязательно его посмотрит.
Я не буду работать над новыми «Секретными материалами», но я уже общался с Райаном Куглером. У него есть хорошие идеи для перезапуска, обязательно посмотрю его версию сериала.
Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода.