Автор «Секретных материалов» подтвердил работу над перезапуском сериала

Картер уже встречался с Куглером, и они вместе обсудили идеи для нового сериала. Картер заявил, что у нового автора уже есть интересные идеи для шоу, но делиться ими не стал. Сам автор культового сериала не примет участия в перезапуске, но обязательно его посмотрит.