Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом вышел в онлайне

Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом в главной роли уже вышел в онлайне. Лента доступна для просмотра на зарубежных онлайн-площадках.

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Сюжет ленты рассказывает о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Картина может похвастаться звёздным актёрским составом. В ленте сыграли Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина. Режиссёром выступил Мэттью Вон.