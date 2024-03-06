В сети появился трейлер концертного фильма Тейлор Свифт

Стриминговый сервис Disney+ показал трейлер цифрового релиза концертного фильма The Eras Tour. Фанаты и неравнодушные к музыке знают, что речь идёт о незабываемом туре Тейлор Свифт. Премьера состоится на платформе уже 14 марта. Новая версия подарит фанатам аж четыре дополнительных трека, которые не вошли в первоначальный релиз. А ещё тейлорманов ждёт концертная версию песни Maroon.

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Фильм полностью запечатлел первую часть турне звезды. Премьера прошлой версии состоялась в октябре 2023 года. И в мировом прокате музыкальное творение собрало более $261 млн.