Уилл Смит сообщил о завершении съемок фильма «Плохие парни 4»
Съемки четвертой части комедийного боевика «Плохие парни» завершились, сообщил в своих социальных сетях американский актер Уилл Смит.
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Актер опубликовал фотографию со своим коллегой Мартином Лоуренсом. По его словам, картина получилась «волшебной».
Смит сообщил, что новая часть выйдет 7 июня. При этом детали сюжета до сих пор неизвестны.
В декабре актер заявил о готовности сценария сиквела постапокалиптического боевика «Я - легенда». За основу взят альтернативный финал, где герой Смита выживает и покидает зараженный Нью-Йорк, отмечает «Радиоточка НСН».