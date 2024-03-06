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Netflix снимет документальный сериал о требле «Ман Сити». Права продали за семизначную сумму

Стриминговый сервис выпустит документальный сериал, посвященный сезону-2022/23. Тогда «горожане» оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Netflix снимет сериал о требле «Манчестер Сити»
© РИА Новости

Ожидается, что в проекте будет 6 серий, а трейлер выйдет на этой неделе.

По информации Daily Mail, Netflix заплатил клубу семизначную сумму за права на съемку сериала. «Сити» станет первой командой АПЛ, сериал о которой выйдет на этой платформе.

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