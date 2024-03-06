Стало известно, сколько стоит победа на «Оскаре»
Церемония «Оскара» является жестоким финансовым полем битвы, на котором победа исчисляется миллионами долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на автора «Оскаровских войн» Майкла Шульмана. По его словам, получение «Суперкубка в мире искусств» стоит порядка $25 млн. В эту цифру входят все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы.
«Оскар», несомненно, является Суперкубком искусств и развлечений, но не только в одном смысле. Помимо оценки фильмов, это еще и жестокое финансовое поле битвы, на котором студии тратят десятки миллионов долларов, пытаясь убедить академию (Американская академия кинематографических искусств и наук. — NEWS.ru) выбрать их фильм. Итак, учитывая все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы, сколько стоит получить «Оскар»? Автор «Оскаровских войн» Майкл Шульман назвал цифру борьбы за маленького золотого человечка: целых $25 млн, — говорится в публикации.
По мнению эксперта, подобное развитие ситуации негативно влияет на сферу, в которой все ищут способ заработать. Академия кино пытается бороться с этим, ужесточая правила, однако они не столь эффективны, говорится в публикации.
Ранее стало известно, что канадский актер Райан Гослинг исполнит песню I’m Just Ken из нашумевшего фильма «Барби» Греты Гервиг на церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие состоится 10 марта 2024 года в Лос-Анджелесе.